ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചു, അറഫാത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവ്; ആരാണ് അഹമദ് ത്വിബി?text_fields
ജറൂസലം: ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ നെസറ്റിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫലസ്തീൻ വംശജനായ അഹ്മദ് ത്വിബി. അറബ് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ദീർഘകാലമായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. തആൽ (Ta’al) പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ത്വിബി, തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇസ്രായേലിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിനെതിരായ നേട്ടമായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
11 സീറ്റുകൾ നേടിയ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ വിജയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇതാമർ ബെൻ-ഗ്വിറും തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരാണ് അഹ്മദ് ത്വിബി?
ജാഫയിൽനിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ, 1958 ഡിസംബർ 19ന് അധിനിവിഷ്ട ഇസ്രായേലിലെ തായ്ബയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.. വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച ത്വിബി 1983ൽ ജറൂസലമിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി.
1984ൽ തുനീഷ്യയിൽവെച്ച് ഫലസ്തീൻ നേതാവ് യാസർ അറഫാത്തിനെ കണ്ടു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇസ്രായേലിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കേസെടുത്തില്ല. 1993 മുതൽ 1999 വരെ അറഫാത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1998ൽ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന വൈ റിവർ ഉച്ചകോടിയിൽ ഫലസ്തീൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ വക്താവായും പ്രവർത്തിച്ചു.
1996ൽ തആൽ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച ത്വിബി 1999ലാണ് ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിലെത്തിയത്. ഇസ്രായേൽ പൗരത്വമുള്ള അറബ് ഫലസ്തീനിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഫലസ്തീന് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം വേണമെന്ന നിലപാടിനൊപ്പം അഭയാർഥികൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവകാശത്തെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു.
2000ൽ അൽ അഖ്സ പള്ളി സമുച്ചയത്തിലേക്ക് ഏരിയൽ ഷാരോൺ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട ത്വിബിയുടെ വലതുകൈ ഒടിഞ്ഞിരുന്നു. 2002ൽ ജെനിൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലെത്തി ഇസ്രായേൽ സൈനികരെ നേരിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പാർലമെന്ററി പരിരക്ഷയും നഷ്ടമായി.
2016ൽ ബാങ്ക് വിളി ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനുള്ള ബില്ലിനെതിരെ നെസറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചു. പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലപാടെടുക്കുന്ന നേതാവാണ് അഹ്മദ് ത്വിബി.