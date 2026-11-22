കൺമുന്നിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ് എണ്ണക്കപ്പൽ, മരണക്കടലിലെ മൂന്ന് ദിവസം; ഹുർമുസ് നീന്തിക്കടന്ന ഭീതിത അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് നീന്തൽ താരംtext_fields
ലണ്ടൻ: നടുക്കടലിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം! സ്വന്തം കൺമുന്നിൽ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കത്തിയെരിയുന്ന ഭയാനകരമായ കാഴ്ച. യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സാഹസിക നീന്തൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഞെട്ടലിലാണ് 56കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് നീന്തൽ താരം ലൂയിസ് പുഗ്.
യുദ്ധം വിതയ്ക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യു.എൻ സമുദ്ര സംരക്ഷക സ്ഥാനപതി കൂടിയായ ലൂയിസ് പുഗ് സാഹസിക ദൗത്യം നടത്തിയത്. ഒമാനിലെ ‘മൂസന്ദം ദ്വീപിന്റെ’ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള തുറമഖത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി ‘കേപ് ഓഫ് ഹുർമുസ്’ വരെ ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററാണ് അദ്ദേഹം നീന്തിത്തീർത്തത്.
ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കടുത്ത ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് താൻ നേരിട്ടതെന്ന് പുഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നീന്തൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിവസം, വെറും നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എണ്ണക്കപ്പൽ സ്വന്തം കൺമുന്നിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു. രണ്ടാം ദിവസം, തനിക്ക് കുറുകെയുണ്ടായിരുന്ന മുനമ്പിന് മുകളിലൂടെ വൻ അഗ്നിജ്വാലകൾ ഉയരുന്നത് കണ്ടെന്നും കത്തിയെരിഞ്ഞ 'താരാ ഗ്യാസ്' എന്ന എൽ.പി.ജി ടാങ്കർ കപ്പലിന് വളരെ അടുത്തുകൂടിയാണ് നീന്തിയിരുന്നതെന്നും പുഗ് പറഞ്ഞു.
‘കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന നാവികരുടെ ജീവനെയോർത്തായിരുന്നു എൻറെ ആദ്യ ആശങ്ക. അതിഭയാനകമായ തീജ്വാലകളാണ് അവിടെ ഉയർന്നുപൊങ്ങിയത്. പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഇത്തരം കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ പ്രാണന് മാത്രമല്ല വിഘാത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മറിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കും വൻ ദുരന്തമാണ് വരുത്തിവെക്കുന്നത്’ -ലൂയി പുഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘യുദ്ധങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വൻ ദുരന്തവും നാശനഷ്ടങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇരയാണ് പ്രകൃതി. യുദ്ധം മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നു, കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നു, വീടുകളും ആശുപത്രികളും വിദ്യാലയങ്ങളും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തകർത്തുകളയുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാലും വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ പ്രകൃതി നാശത്തെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ അപൂർവ സമുദ്രജീവികളുടെയും താവളമാണ് ഹുർമുസ്. ഡുഗോങുകൾ (കടൽപശുക്കൾ), കടലാമകൾ, തിമിംഗല സ്രാവുകൾ എന്നിവയുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായ ഇവിടെ എണ്ണച്ചോർച്ചയും രാസമാലിന്യങ്ങളും കലരുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കും കടൽപ്പുൽ മേടുകൾക്കും വൻ ഭീഷണിയായി മാറുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ നീന്തുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡെവൺ പ്ലിമത്തിൽ ജനിച്ച ലൂയി പുഗ്. പോരാട്ടം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുക, ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുക, യുദ്ധം മൂലം പ്രദേശത്തുണ്ടായ പരിസ്ഥിതി നാശം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് തന്റെ നീന്തൽ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ പുഗ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചത്.