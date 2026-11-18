ബംഗ്ലാദേശിൽ ഭരണകക്ഷി നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു; ശൈഖ് ഹസീനയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ വ്യാപക അക്രമംtext_fields
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയുടെ ജന്മനാടായ ഗോപാൽഗഞ്ചിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വീണ്ടും വ്യാപക അക്രമം. ഭരണകക്ഷിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (ബി.എൻ.പി) പ്രാദേശിക നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. അക്രമികൾ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും ബി.എൻ.പി എം.എൽ.എയുടെ വീടിനും തീയിട്ടു.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗോപാൽഗഞ്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള ഫരീദ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഭംഗ മേഖലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ബി.എൻ.പിയുടെ കർഷക വിഭാഗം നേതാവായ രാജു മൊല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട അവാമി ലീഗ് പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷമാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.ഗോപാൽഗഞ്ചിലെ തുങ്കിപാറ ഉപജില്ലയിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാനും അവാമി ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. പിന്നീട് ജില്ലയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സമീപ ജില്ലയായ ഫരീദ്പൂരിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
അക്രമികൾ ഒരു പ്രാദേശിക ബി.എൻ.പി ഓഫീസിനും നിരവധി മോട്ടോർ ബൈക്കുകൾക്കും തീയിട്ടു. ഗോപാൽഗഞ്ചിലെ ബി.എൻ.പി എം.എൽ.എയായ എസ്.എം. സിലാനിയുടെ വീടിനുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. അക്രമികൾ വീടിന് തീയിട്ടതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എം.എൽ.എയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഒളിവിലാണോ എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമല്ലെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലും അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8:45നും 11:15നും ഇടയിൽ അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസുകൾക്ക് തീയിട്ടു. പലയിടങ്ങളിലും നാടൻ ബോംബുകൾ എറിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സംഭവങ്ങളിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
തുങ്കിപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സലാഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് പാർലമെന്റിൽ വിശദീകരിച്ചു. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം 200ഓളം പൊലീസുകാർ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ ആളപായം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വെടിവെപ്പിന് ഉത്തരവിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അവാമി ലീഗ് അനുകൂലികളായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളഞ്ഞതോടെ പൊലീസുകാർ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞുപോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ലോക്കപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന 30ഓളം തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അക്രമികൾ സ്റ്റേഷന് തീയിട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ് (ബി.ജി.ബി) സേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ അവർ ഇടപെട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സംഭവങ്ങൾക്ക് രണ്ടുദിവസം മുമ്പും ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ അവാമി ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്, തുങ്കിപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് എന്നിവരെ അധികൃതർ ചുമതലകളിൽനിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.
പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുവാക്കളെ അനാവശ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രദേശത്ത് ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട അവാമി ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, ഫരീദ്പൂരിലെ തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളാണെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഷാമ ഒബേദ് ഇസ്ലാം ആരോപിച്ചു. ധാക്കക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വ്യവസായ മേഖലകളിൽ മിനിമം വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ട് വസ്ത്രനിർമാണ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ ചില സംഘടനകൾ മുതലെടുത്ത് രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.