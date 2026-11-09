ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കണം; ബെർലിനിൽ ജർമൻ ആയുധക്കയറ്റുമതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം

ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കണം; ബെർലിനിൽ ജർമൻ ആയുധക്കയറ്റുമതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധംtext_fields
ബെർലിൻ: ഫലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ജർമനിയുടെ ആയുധവിതരണത്തിനെതിരെയും ശനിയാഴ്ച ബെർലിനിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധം നടത്തി.
ഓസ്ലോ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് വെഡ്ഡിങ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി. ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയും ഭൂമി കൈയേറ്റത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി.
ഫലസ്തീൻ പതാകകളേന്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ, ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ജർമനിയുടെ ആയുധവിതരണം നിർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളും ഉയർത്തി.
ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ 109-ാം വാർഷികം പരാമർശിക്കുന്ന ബാനറുകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉയർന്നു. ഫലസ്തീനികളെ അവരുടെ മണ്ണിൽനിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ, ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഫലസ്തീനികളുടെ അവകാശം അംഗീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.. കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. ബെർലിനിലെ വെഡ്ഡിങ് ജില്ലയിലുള്ള നെറ്റെൽബെക്ക് സ്ക്വയറിൽ മാർച്ച് സമാപിച്ചു.