നെതന്യാഹു പടിയിറങ്ങില്ല; ഇസ്രായേലിൽ ഐക്യസർക്കാറിന് 10 ഉപാധികളുമായി ലികുഡ് പാർട്ടിtext_fields
ജറുസലേം: ഇസ്രായേലിൽ 'ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ' രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി 10 കർശന ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. അടുത്ത നാല് വർഷവും താൻ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരണമെന്നും, തീവ്ര വലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികളെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിലനിർത്തണമെന്നും, 2023 ഒക്ടോബർ 7-ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര സ്റ്റേറ്റ് അന്വേഷണ കമീഷൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെന്ററി ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ-സുരക്ഷാ അജണ്ടകൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കുന്ന 10 ഉപാധികളാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ഇസ്രായേലി മാധ്യമങ്ങളായ 'ഹാരെറ്റ്സും' 'ചാനൽ 12'-ഉം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
നെതന്യാഹു മുന്നോട്ടുവെച്ച 10 പ്രധാന ഉപാധികൾ
- നാല് വർഷവും നെതന്യാഹു തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി: റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥ വഴി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രി പദം കൈമാറുന്ന രീതി അനുവദിക്കില്ല; നാല് വർഷവും നെതന്യാഹു തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും.
- തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷികളെ നിലനിർത്തും: ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിറിന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'ഒറ്റ്സ്മ യെഹൂദിത്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിലവിലെ സഖ്യകക്ഷികളെ സർക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
- അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് വിലക്ക്: ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'ഡെമോക്രാറ്റ്സിനെ' സർക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിലും, ഇസ്രായേലിലെ രണ്ട് അറബ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.
- ഒക്ടോബർ 7 അന്വേഷണം: ഏകദേശം 1,200 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് ആക്രമണത്തിലെ സുരക്ഷാ-ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര സ്റ്റേറ്റ് അന്വേഷണ കമീഷന് പകരം രാഷ്ട്രീയമായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കമീഷനെ വെക്കണം.
- ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിലനിർത്തും: ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിലും അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ അധികാരങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നെതന്യാഹു സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന വിവാദ ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ സമവായത്തിലെത്തുന്നത് വരെ നിലനിർത്തണം. (ഈ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക വോട്ടെടുപ്പ് ഐസൻകോട്ട് സഖ്യം ബുധനാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു).
- ഹരേദി സൈനിക സേവന ബിൽ: തീവ്ര ഓർത്തഡോക്സ് ജൂത വിഭാഗത്തിന് സൈനിക സേവനത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്ന തരത്തിൽ മുൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിർബന്ധിത സൈനിക സേവന ബിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം.
- ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നീക്കം: ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് സഖ്യകക്ഷികൾ പൂർണ പിന്തുണ നൽകണം.
- ഗസ്സയിൽ നിന്ന് സൈനിക പിന്മാറ്റമില്ല: ഹമാസിന്റെ ഭീഷണി പൂർണമായും അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഗസ്സയിലെ നിലവിലെ സൈനിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പിന്മാറാൻ പാടില്ല.
- ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ എതിർക്കണം: സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെ ഔദ്യോഗികമായി എതിർക്കുകയും, ഇസ്രായേലിനെ ജൂത ജനതയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒപ്പിടണം.
- ഹമാസ് തടവുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല: മനുഷ്യാവകാശ ലംഘന ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, ഹമാസിന്റെ 'നുഖ്ബ' സേനാംഗങ്ങളുടെ നിലവിലെ തടങ്കൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ല.
പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൽ ഭിന്നത; 'രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമെന്ന്' ഐസൻകോട്ട്
ഒക്ടോബർ 27-ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം, മുൻ സൈനിക മേധാവിയും 'യാഷർ' പാർട്ടി തലവനുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്. ഡിസംബർ 6 വരെയാണ് ഇതിന് സമയപരിധിയുള്ളത്. ഇറാൻ ഭീഷണി നേരിടാൻ ഉപാധികളില്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരണമെന്നാണ് നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്നും നെതന്യാഹു അധികാരം ഒഴിയണമെന്നുമാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ നിലപാട്. നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉപാധികൾ വെറും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്ന് ഐസൻകോട്ട് സഖ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതേസമയം, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് ഐക്യ സർക്കാർ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഈ ആഴ്ച നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യിസ്രായേൽ ബെയ്തെയ്നു നേതാവ് അവിഗ്ഡോർ ലിബർമാനും ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ചെയർമാൻ യായ്ർ ഗോലാനും നെതന്യാഹു നയിക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയിലും ചേരില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപാധികളിൽ പലതും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ലിക്കുഡ് വൃത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, നെതന്യാഹുവിന്റെ തുടർഭരണം പ്രധാന ഉപാധിയാണെന്ന് അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.