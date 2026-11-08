വികാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല; ശൈഖ് ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നീക്കം ശക്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്

വികാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല; ശൈഖ് ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നീക്കം ശക്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്text_fields
ധാക്ക: പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം ശക്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള കുറ്റവാളി കൈമാറൽ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഹസീനയെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. വിഷയത്തിൽ വികാരങ്ങൾക്കല്ല, നിയമത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്നും നിയമാനുസൃതമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും നിയമമന്ത്രി എം.ഡി. അസദുസ്സമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു കുറ്റവാളിയായാണ് കാണുന്നതെന്നും രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ അവരെ കുറ്റക്കാരിയായി കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ധാക്കയിൽ പരിശീലന ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള കൈമാറൽ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഹസീനയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'വികാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്' എന്ന് സർക്കാർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ബി.എസ്.എസിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. അതേസമയം, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കൈമാറൽ ആവശ്യം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.
2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്നാണ് 15 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് വിരാമമിട്ട് ശൈഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശ് വിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടക്കാല സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന കേസിൽ 2025 നവംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ ഹസീനയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കുറ്റക്കാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒരു കേസിൽ വധശിക്ഷയും മറ്റൊരു കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുമാണ് വിധിച്ചത്.
അതേസമയം, ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഹസീന നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓഡിയോ മാത്രമുള്ള വെർച്വൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തടവോ വധശിക്ഷയോ നേരിടേണ്ടിവന്നാലും മടങ്ങിയെത്തുമെന്നായിരുന്നു ഹസീനയുടെ നിലപാട്.
ഹസീനക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയതിൽ ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വാർത്താസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്വകാര്യ മാധ്യമസ്ഥാപനമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് അതിൽ പങ്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു.