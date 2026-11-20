'എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ?'; പാർലമെന്റിൽ എം.പിയുടെ വിവാഹാഭ്യർഥന, കൈയടിച്ച് അംഗങ്ങൾtext_fields
സിഡ്നി: പാർലമെന്റിലെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ കാമുകിയോട് വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തി ആസ്ട്രേലിയൻ എം.പി. ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് പാർലമെന്റിലെ ലിബറൽ പാർട്ടി അംഗമായ ജോർഡൻ ലെയ്നാണ് പത്തുവർഷത്തിലേറെയായി പ്രണയിക്കുന്ന നതാലിയോട് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തിയത്. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ കൈയടിക്കും ആർപ്പുവിളികൾക്കുമിടയിൽ നതാലി വിവാഹാഭ്യർഥന സ്വീകരിച്ചതോടെ പാർലമെന്റ് അപൂർവ പ്രണയനിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയായി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.
വ്യാഴാഴ്ച (നവംബർ 19) ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് നിയമസഭയിൽ നടന്ന വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് 32കാരനായ ലെയ്ൻ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഗാലറിയിലിരുന്ന നതാലിയോട് അദ്ദേഹം തന്റെ അവസാന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.
'സ്പീക്കർ, റൈഡിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ എന്റെ അവസാന ചോദ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നതാലിയോടാണ്' -ഇത്രയും പറഞ്ഞശേഷം പോക്കറ്റിൽനിന്ന് വിവാഹനിശ്ചയ മോതിരം പുറത്തെടുത്തു. തുടർന്ന് 'എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ?' എന്ന് ചോദിച്ചതോടെ സഭയിൽ കൈയടിയും ആർപ്പുവിളികളും ഉയർന്നു.
വിവാഹാഭ്യർഥന സ്വീകരിച്ചതോടെ നതാലിയുടെ അടുത്തെത്തിയ ലെയ്ൻ മോതിരം അണിയിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകർ കൈയടിച്ചാണ് ആഹ്ലാദനിമിഷം ആഘോഷിച്ചത്. പിന്നാലെ തന്റെ വിവാഹാഭ്യർഥനക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി പാർലമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'അവൾ സമ്മതം പറഞ്ഞുവെന്ന കാര്യം ഹാൻസാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' -അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് നടപടികളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് ഹാൻസാർഡ്.
അപ്രതീക്ഷിത വിവാഹാഭ്യർഥനയിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച നിയമസഭ സ്പീക്കർ ഗ്രെഗ് പൈപ്പർ, 58ാമത് പാർലമെന്റ് 'പ്രണയത്തിന്റെ പാർലമെന്റ്' എന്ന പേരിൽ ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലെയ്ൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. 'ഇന്ന് ഞാൻ വലിയൊരു ചുവടുവെക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ആ ചുവടുവെക്കുന്നതല്ല ഏറ്റവും പ്രയാസകരം. അതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വികാരത്തെ വാക്കുകളിലൂടെ എങ്ങനെ വിവരിക്കാനാകും?' -അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
തന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന വികാരം സ്നേഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളായി ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മൂല്യമാണ് സ്നേഹം. അത് ഉള്ളിൽ തീവ്രമായി ജ്വലിക്കുന്ന വികാരമാണെന്നും ലെയ്ൻ പറഞ്ഞു.
നവംബർ ആറിനാണ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം ലെയ്ൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റൈഡ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയജീവിതം വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. 2027 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.
2023ലാണ് ലെയ്ൻ ആദ്യമായി ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. ഇതിനുമുമ്പ് പ്രാദേശിക ഭരണരംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2022ൽ റൈഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിന് വിടപറയുന്ന വേളയിൽ പത്തുവർഷത്തിലേറെയായുള്ള പ്രണയബന്ധം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ലെയ്നിന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗവും ശ്രദ്ധേയമായി.