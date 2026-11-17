സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പങ്ക് നിർണായകം; ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന ശക്തിയായി ഫലസ്തീൻ വംശജർtext_fields
ജറൂസലം: ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഫലസ്തീൻ വംശജരായ പൗരന്മാർ. ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറബ് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമായി.
ഇസ്രായേലിലെ ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം അറബ് പൗരന്മാർ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ചിലൊന്നാണ്. 1948ലെ യുദ്ധകാലത്ത് ഭൂരിഭാഗം ഫലസ്തീനികളും വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യുകയോ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം 1.7 ലക്ഷം പേർ ഇസ്രായേലിൽ തുടരുകയും പൗരത്വം നേടുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ന് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിംകളാണ്. ക്രൈസ്തവരും ദ്രൂസ് വിഭാഗക്കാരും ന്യൂനപക്ഷമായുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയായ ഗലീലിയിലും മധ്യ ഇസ്രായേലിലെ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലും തെക്കൻ മരുഭൂമിയിലെ ബെദൂയിൻ മേഖലകളിലുമാണ് ഇവരിൽ അധികവും താമസിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ബിസിനസ്, കല, നീതിന്യായ മേഖലകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവയുടെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫലസ്തീൻ വംശജർ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പല അറബ് മേഖലകളും ദാരിദ്ര്യവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൽ നിർബന്ധിത സേവനം ഇവർക്ക് ബാധകമല്ല. ദ്രൂസ് വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനമുള്ളത്.
ഇസ്രായേലി പൗരത്വവും ഫലസ്തീൻ സ്വത്വവും തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും ഇവർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പേരും ഹീബ്രു ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീൻ സ്വത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ്.
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വിവേചനം, വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാർ ചെലവിലെ കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അറബ് മേഖലകളിൽ വലിയ ആശങ്കയാകുന്നത്. ഇതാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ പേർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 53 ശതമാനമായിരുന്ന പോളിങ് ഇത്തവണ 77 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിക്കും പ്രധാന എതിരാളിയായ ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ മുന്നണിക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ ശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ കൈവശമുള്ള അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായി.
ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന മൂന്ന് ഇടതുപക്ഷ, ദേശീയവാദ അറബ് പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റും കൂടുതൽ പ്രായോഗിക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന റഅം പാർട്ടിയുമാണ് പ്രധാന അറബ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ. 2021ൽ ഇസ്രായേലിലെ ഭരണസഖ്യത്തിൽ അംഗമായ ഏക അറബ് പാർട്ടിയാണ് റഅം.