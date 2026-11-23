തീ അണയാതെ ഹുർമുസ്; ശത്രുക്കൾ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഐ.ആർ.ജി.സിtext_fields
തെഹ്റാൻ: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് കിഴക്കുള്ള നിരോധിത മേഖലയിലേക്ക് കപ്പലുകൾ മൈനുകളിൽ തട്ടി തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് ടാങ്കറുകൾക്കാണ് മേഖലയിൽ തീപിടിച്ചത്.
അതേസമയം സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയും പൊതുവിശ്വാസം തകർത്തും അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാനാണ് തെഹ്റാന്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ മുസ്തഫ ഇസാദി പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈനിലെ യു.എസ് വ്യോമപ്രതിരോധ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതായും ഐ.ആർ.ജി.സി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതുവർഷത്തിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. തെഹ്റാനുമായി നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെ അദ്ദേഹം അർത്ഥശൂന്യമെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ശത്രുത വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാനിയൻ മധ്യസ്ഥർ സമയം കളയുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചു.ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വ്യാപകമായ സംഘർഷത്തിനിടെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ യുഎസ് നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ. മേഖലയിൽ ഓരോ ദിവസവും സംഘർഷം കൂടുതൽ കനക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ നൽകിയാണ് വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിനങ്ങളിലെ രൂക്ഷ ആക്രമണം.