ആലീസ് ഹുവാങിന് ചൈനീസ് ചാര ഏജൻസിയുമായി ബന്ധം; സ്ഥിരീകരിച്ച് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിtext_fields
ബെയ്ജിംഗിലെ ഉന്നത ചാര ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ആലീസ് ഹുവാങിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്. മുൻ എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി രഹസ്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കാലയളവിൽ ചൈനക്ക് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്ന് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ സംശയിക്കുന്ന ചൈനീസ് യുവതിയാണ് ആലീസ് ഹുവാങ്.
2025 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആലീസ് ഹുവാങ് ചൈനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായാണ് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇക്കാലയളവിലാണ് ഇവർ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ആലീസിന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയും പലപ്പോഴും ഭർത്താവായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ കാങ് വെയ്ക്കും ഇതേ ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ യു.എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഹരി വിപണി കൃത്രിമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം ആദ്യം കാങ്ങിനെ ഷാങ്ഹായിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ആലീസിന്റെ കമ്പനിയായ മെഗാസ്പീഡ് വൻതോതിൽ അത്യാധുനിക എൻവിഡിയ ചിപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സമയവും ഇതേ കാലയളവിലായിരുന്നു. ഇവയിൽ ചിലത് ആലിബാബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലേക്ക് അയച്ചതായും, മറ്റുള്ളവ ചൈനയിലേക്ക് കടത്തിയതായുമാണ് സംശയിക്കുന്നത്. കപ്പൽ ഗതാഗത രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ഈ ചിപ്പ് ശൃംഖലയിൽ ആലീസിനും കാങ്ങിനുമുള്ള പങ്കാളിത്തം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, നവംബർ 12-ന് ജെൻസൻ ഹുവാങ് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. പ്രസിഡന്റ്, സി.ഇ.ഒ, ബോർഡ് അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞതായി കമ്പനി ബോർഡ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ കൊളെറ്റ് ക്രെസിനെ ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒ ആയി നിയമിച്ചു.
ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങും ആലീസ് ഹുവാങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എൻവിഡിയ ബോർഡ് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയോ കമ്പനി രഹസ്യങ്ങളുടെയോ ലംഘനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ, യു.എസ് സെനറ്റിന്റെ പരസ്യ ഹിയറിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ് സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ടിം സ്കോട്ടിന്റെ സഹായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പ്രകാരം ഹിയറിംഗ് നടന്നാൽ, എൻവിഡിയയുടെ ഉന്നത പദവി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഹുവാങ്ങിന്റെ ആദ്യ പരസ്യ മൊഴിയാകും അത്.