ഇറാഖിലെ പ്രമുഖ ഇറാൻ വിരുദ്ധ നേതാവും മുൻ എം.പിയുമായ അഹമ്മദ് അൽവാനി ബെയ്റൂത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് കുടുംബം

ഇറാഖിലെ പ്രമുഖ ഇറാൻ വിരുദ്ധ നേതാവും മുൻ എം.പിയുമായ അഹമ്മദ് അൽവാനി ബെയ്റൂത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് കുടുംബംtext_fields
ബെയ്റൂത്ത്: ഇറാഖി മുൻ പാർലമെന്റ് അംഗവും പ്രമുഖ സുന്നി നേതാവുമായ അഹമ്മദ് അൽ അൽവാനിയെ (57) ലെബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ബെയ്റൂട്ടിലെ താരീഖ് അൽ ജദീദ ഏരിയയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അൽവാനിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ലെബനൻ പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഇറാഖ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നൂറി അൽ മാലിക്കിയുടെ ഷിയാ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ 2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ അൻബാർ പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതോടെയാണ് അൽവാനി ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. ഇറാഖിൽ ഇറാന്റെ ഇടപെടലിനെയും ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘങ്ങളെയും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലെബനൻ പൗരനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേസിലെ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് സിറിയൻ പൗരന്മാർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബെയ്റൂത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അൽവാനിയെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഈ പ്രതികളായിരുന്നുവെന്ന് സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
അൽവാനിയുടേത് ആസൂത്രിതമായ വധമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചു. കേവലം അനുശോചന പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒതുക്കേണ്ട സംഭവമല്ല ഇതെന്നും, കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനക്കാരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലെബനൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജഡ്ജ് അഹമ്മദ് റാമി അൽ ഹജ്ജ് അന്വേഷണത്തിന് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലെബനൻ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രാഞ്ചാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലെബനൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ലെബനനിലെ ഇറാഖി അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് റിദ അൽ ഹുസൈനി അറിയിച്ചു.
2013 ഡിസംബറിൽ റമാദിയിലെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിലാണ് അൽവാനി അറസ്റ്റിലാവുന്നത്. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 2014-ൽ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട അൽവാനി, 10 വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം പൊതുമാപ്പ് നിയമപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 2025 ഏപ്രിലിലാണ് മോചിതനായത്.