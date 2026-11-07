തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ വൻ അഴിച്ചുപണി; വൈറ്റ് ഹൗസ് തലപ്പത്തേക്ക് ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തൻ സ്റ്റീഫൻ മില്ലർtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സുപ്രധാന അഴിച്ചുപണി പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. നിലവിലെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സൂസി വൈൽസ് സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്നും പകരം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ ചുമതലയേൽക്കുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. നവംബർ ഒൻപത് തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് മില്ലർ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക.
ഇതോടെ സൂസി വൈൽസ് ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായ ട്രംപ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറും. 2024ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ട്രംപ് ആദ്യം നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു വൈൽസ്. കൂടാതെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന നേട്ടവും അവർക്കുണ്ട്.
"എന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ ഉപദേശകരിലൊരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ. അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. സൂസി വൈൽസിന്റെ സേവനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു" എന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയല്ല സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നും ചുമതലകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സമയമായെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് സൂസി വൈൽസും പ്രതികരിച്ചു. ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിനുമുള്ള പിന്തുണ തുടരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിന്റെ നിലവിലെ ഭരണകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഈ പദവിയിൽ തുടർന്ന വ്യക്തിയാണ് അവർ.
ആരാണ് സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ?
ദീർഘകാലമായി ട്രംപിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപദേശകരിലൊരാളാണ് 41കാരനായ സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ. 2016ലെ ട്രംപിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ തയാറാക്കുന്ന ജോലിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംഘത്തിലെത്തിയത്. നിലവിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിനൊപ്പം ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉപദേഷ്ടാവായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടുത്ത കുടിയേറ്റ നയങ്ങളുടെ പ്രധാന ആസൂത്രകരിൽ ഒരാളാണ് മില്ലർ.
മില്ലറുടെ നിയമനം ഭരണകൂടത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇറാനെതിരായ യു.എസ്–ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചയാളാണ് മില്ലർ. 2026 മാർച്ചിൽ ആക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച മില്ലർ, മുൻ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കാലത്തെ പെന്റഗണിനെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈവരിച്ച വലിയ നേട്ടമാണെന്നും മില്ലർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സാഹചര്യം, ഇറാന്റെ നാവിക-വ്യോമസേനകൾക്കും സൈനിക നേതൃത്വത്തിനുമുണ്ടായ നാശം എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മില്ലറുടെ പരാമർശം. ഇറാൻ മാത്രമല്ല, വെനിസ്വേല, ഗ്രീൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ശക്തിപ്രയോഗത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മില്ലർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മില്ലർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകളേക്കാൾ ശക്തിക്കാണ് ലോകക്രമത്തിൽ പ്രാധാന്യമെന്നും മില്ലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം മില്ലറുടെ നിയമനത്തെ യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും അഭിനന്ദിച്ചു. സൂസി വൈൽസിന്റെ സേവനത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച വാൻസ്, മില്ലർ മികച്ച രാജ്യസ്നേഹിയാണെന്നും പുതിയ ചുമതലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും എക്സിൽ കുറിച്ചു.