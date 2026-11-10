വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ വെടിവെപ്പിൽ 14 വയസ്സുകാരനായ ഫലസ്തീൻ ബാലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ വെടിവെപ്പിൽ 14 വയസ്സുകാരനായ ഫലസ്തീൻ ബാലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
റാമല്ല: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സേന നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടയിൽ 14 വയസ്സുകാരനായ ഫലസ്തീൻ ബാലൻ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ബുർഖ ഗ്രാമത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഫലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് കൗമാരക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 17 വയസ്സുകാരന്റെ വയറിലും ഇടുപ്പിലുമാണ് വെടിയേറ്റത്. 19 വയസ്സുകാരന്റെ കയ്യിലാണ് പരിക്കേറ്റത്.
നാബ്ലൂസ് നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ബുർഖയിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഫലസ്തീനികൾ കല്ലെറിയുന്നത് തടയാനാണ് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
അതേസമയം, പരിക്കേറ്റവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആംബുലൻസ് എത്തുന്നത് സൈന്യം തടഞ്ഞതായി വഫ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ സൈന്യം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും സൈന്യം തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നു.
2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങളും അഭൂതപൂർവ്വമായ രീതിയിൽ വർധിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഇതുവരെ 250 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 1,143-ലധികം ഫലസ്തീനികളാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹെബ്രോൺ, റാംല്ല, നാബ്ലൂസ്, ജെനിൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.