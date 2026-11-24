നേപ്പാളിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം; ഇന്ത്യയിലും പ്രകമ്പനംtext_fields
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ സിക്കിം അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം. കോശി പ്രവിശ്യയിലാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ബിഹാർ, മേഘാലയ, പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഹിമാലയൻ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായും ഇത് താമസക്കാരിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയതായും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രാഥമികമായി അപായങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ (യു.എസ്.ജി.എസ്) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7:02 ഓടെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം 27.855 ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിലും 87.909 ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശത്തിലും, 20 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലുമാണെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള തപ്ലെജംഗ് ജില്ലയിലെ ഒലങ്ചുങ് ഗോലയ്ക്ക് സമീപം 5.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നേപ്പാളിലെ നാഷണൽ എർത്ത്ക്വേക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ വ്യക്തമാക്കിയതായി 'ദി കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.