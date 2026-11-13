ഗസ്സയിൽ അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണം ; ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് 53 രാജ്യങ്ങൾ

ഗസ്സയിൽ അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണം ; ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് 53 രാജ്യങ്ങൾtext_fields
ഗസ്സ: തുർക്കിയയുൾപ്പെടെ 53 രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളും ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗസ്സയിലെ മാനുഷിക സഹായവും ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ‘ഗസ്സ കോൾ ടു ആക്ഷൻ’ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ, ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ബ്രിട്ടന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി സാറ മക്കിന്റോഷ് പ്രസ്താവന നടത്തി. ബ്രിട്ടൻ, ഖത്തർ, ജോർഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംയുക്ത നീക്കം.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച സമാധാന പദ്ധതിപ്രകാരം, 2025 ജനുവരി 19-ന് തീരുമാനിച്ച അളവിലെങ്കിലും ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കണം. എന്നാൽ ഇത് ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സാറ മക്കിന്റോഷ് പറഞ്ഞു
2025 ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഗസ്സയിലെ മാനുഷിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ ശൈത്യകാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഗസ്സയിലെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മതിയായ താമസസൗകര്യമില്ല. കടുത്ത തണുപ്പ്, ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ, മലിനജലം മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി തടയാനാകുന്ന നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭീഷണിയിലാണ് അവർ കഴിയുന്നതെന്നും മക്കിന്റോഷ് പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അധികാരമേൽക്കുന്ന പുതിയ സർക്കാർ ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തര സഹായം തടസ്സമില്ലാതെ എത്തിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും, ഇതിനായി എല്ലാ അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളും കരമാർഗങ്ങളും തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും മക്കിന്റോഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ നടത്തണമെന്നും മുതിർന്ന രാജ്യാന്തര പ്രതിനിധികൾക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.