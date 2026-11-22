ഗെയ്മിനിടെ ലഭിച്ച ഒരൊറ്റ സന്ദേശം; ഒരു വർഷത്തോളം അജ്ഞാതൻ തടവിലാക്കിയ പെൺകുട്ടിയെ മോചിപ്പിച്ച് 16കാരൻtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വിഡിയോ ഗെയിമിനിടെ അസാധാരണമായി 16ക്കാരന് ലഭിച്ച സന്ദേശത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയ തിരച്ചിൽ ചെന്നെത്തിയത് വർഷങ്ങൾ മുന്നേ കാണാതായ പെൺകുട്ടിയിലേക്ക്. യു.എസിലെ ഒറിഗോണിലെ ഒരു വീട്ടിലെ ഭൂഗർഭ അറയിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഗെയ്മറായ ലാൻഡൻ ട്രെസ്പും അമ്മ ക്രിസ്റ്റിനയും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
ഒക്ടോബർ 31ന് ആരംഭിച്ച പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽതന്നെ എഫ്.ബി.ഐയുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊളറാഡോയിലെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് 'എമങ് അസ്' (Among Us) എന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഗെയ്മിങ്ങിനിടെ ലാൻഡറുമായി 'ജെനി' എന്ന വ്യാജപേരിൽ പെൺകുട്ടി പരിചയപ്പെടാനെത്തുകയായിരുന്നു. നിരന്തരമായ ചാറ്റിങ്ങിനൊടുവിൽ ലാൻഡറുമായി പെൺകുട്ടി ചങ്ങാത്തത്തിലാവുകയും തുടർന്ന് നേരിടുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു.
തന്നെ ഏതോ ഒരാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റേതോ വീടിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കണമെന്നും പെൺകുട്ടി അഭ്യർഥിച്ചു. വീട്ടിലെ ജോലികൾക്ക് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരുന്ന ലാൻഡന് ലഭിച്ച ആപൽസന്ദേശം അവൻ അമ്മയായ ക്രിസ്റ്റിനയെ അറിയിച്ചു.
41കാരിയായ നഴ്സ് ക്രിസ്റ്റിന, ‘ഡിസ്കോർഡ്’ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങൾ തേടുകയും പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദപരമായി ഇടപഴകാനും ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. പെൺകുട്ടി നൽകിയ അടയാളങ്ങളും കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിസ്റ്റിനയും മകനും തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ തുടങ്ങി. കൊളറാഡോയിലെ നികുതി, വസ്തു രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ബേസ്മെന്റുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുകയും പെൺകുട്ടി തടവിലായിരുന്ന ഒറിഗോണിലെ വീട് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും പെൺകുട്ടിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് തടവറയിലിരിക്കുന്ന വീട് ഏതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ ലഭിച്ചതിനുശേഷം ക്രിസ്റ്റിന പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ടെത്തുകയും വിവരങ്ങൾ എഫ്.ബി.ഐക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എഫ്.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ലൈവിലിരിക്കെ പെൺകുട്ടിയുമായി വിഡിയോ കാൾ ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റിന ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംഭവം ബോധ്യമായി. എഫ്.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒറിഗോൺ പൊലീസും പ്രതി ആദം ഹാർമലിന്റെ വീട് വളയുകയും പുറത്തുപോയ സമയം നോക്കി പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും തിരികെവന്ന പ്രതിയെ എഫ്.ബി.ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
മുൻപും ആറുവയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലും ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ട്. പീഡകനായ ആദം ഹാർമൽ (39) എന്നയാൾ 2025 മേയിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ യുട്ടായിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. വികലാംഗനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കൂടെക്കൂട്ടി ഫോൺ നദിയിലെറിഞ്ഞ ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ഒറിഗോണിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്നു ഇയാൾ.
തലയിണയ്ക്കടിയിൽ കത്തിവെച്ചാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ കിടത്തിയിരുന്നത്. അടയാളങ്ങൾ മാറ്റി വ്യക്തിത്വം മറയ്ക്കാൻ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിലെ ബ്രേസസ് ബലമായി ഊരിയെടുപ്പിക്കുകയും ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പെൺകുട്ടി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഗെയിം കളിക്കാനായി ഹാർമൽ നൽകിയ ഫോണിൽ കാൾ ചെയ്യാനാകില്ലെങ്കിലും വൈഫൈ കണക്ഷൻ ലഭ്യമായിരുന്നതാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഗെയിം വഴിയുള്ള സന്ദേശമയക്കലിന് തുണയായത്. പെൺകുട്ടി നിലവിൽ സുരക്ഷിതയാണെന്നും ദിവസവും വീഡിയോ കാളിലൂടെ ക്രിസ്റ്റിനയോടും ലാൻഡനോടും സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും ട്രെസ്പ് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.