വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് 14കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് 14കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
ജറൂസലേം: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ നബ്ലുസിന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ബുർഖയിൽ 14കാരൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് മൗതാസ് ഇയാദ് ദഗ്ലാസ് എന്ന കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഫലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇസ്രായേൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിച്ചവരെ തടയുന്നതിനിടെയാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ, മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിൽനിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തടഞ്ഞു. സഹായത്തിനെത്തിയ മൂന്ന് പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഫലസ്തീനികളുടെ കല്ലേറും ഭീഷണിയും ചെറുക്കുന്നതിനാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമസംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഗസ്സ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെയും കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 1,116 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഫലസ്തീനികളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ 51 ഇസ്രായേലികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കൂടാതെ, ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിനും ഈ വർഷം ജൂൺ അവസാനത്തിനുമിടയിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 241 കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയതായി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ബി'സെലം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.