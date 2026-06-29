നഗരത്തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്നു നടക്കണോ? കോഴിക്കോട് പ്രഭാത നടത്തത്തിന് പോകാൻ മികച്ച 5 ഇടങ്ങൾ
പ്രഭാതത്തിൽ തിരമാലകളുടെ സംഗീതത്തിനൊപ്പം നടക്കാൻ ഇതിലും മികച്ച ഒരിടമില്ല. കടൽക്കാറ്റേറ്റ്, മനസ്സ് ശാന്തമാക്കി ദിവസം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് നൽകുന്ന ഉന്മേഷം വേറെയൊന്നാണ്.
നഗരമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥാ കേന്ദ്രമാണിത്. കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കും ജലാശയങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെയുള്ള നടപ്പാതകൾ സരോവരത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.
നഗരമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണിത്. മാനാഞ്ചിറ കുളത്തിന് ചുറ്റും നടപ്പാതകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാത നടത്തത്തിനായി നഗരത്തിലുള്ളവർ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടമാണിത്.
ഭട്ട് റോഡ് പ്രഭാത നടത്തത്തിന് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലമാണ്. വാഹനത്തിരക്ക് കുറഞ്ഞ അതിരാവിലെ സമയങ്ങളിൽ സുഗമമായി നടക്കാൻ ഈ പ്രദേശം അനുയോജ്യമാണ്.
ശാന്തമായി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഇടമാണ് മുഖദാർ ബീച്ച്. കടലിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രഭാത നടത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
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