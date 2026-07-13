ജൂലൈയിലെ മഴയാത്രകൾ!
അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം
മഴക്കാലത്താണ് അതിരപ്പിള്ളി അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഭംഗിയിലാവുക. ജൂലൈ മാസത്തിലെ കനത്ത മഴയിൽ രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ്.
വയനാടൻ ചുരവും ലക്കിടിയും
മഴക്കാലത്ത് വയനാട് ഒരു സ്വർഗ്ഗമാണ്. കോടമഞ്ഞും നൂൽമഴയും ആസ്വദിച്ച് ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെയും എൻ ഊരിലൂടെയും ഉള്ള യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.
അഷ്ടമുടി കായൽ
കായൽ പരപ്പിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കണ്ട് ഒരു റിസോർട്ടിലോ ഹോംസ്റ്റേയിലോ വിശ്രമിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജൂലൈയിൽ വരാൻ പറ്റിയ ശാന്തമായ ഇടം.
ഓഫ്-സീസൺ മൂന്നാർ
ജൂലൈയിൽ മൂന്നാറിൽ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ റൂമുകൾ കിട്ടും. പച്ചപ്പുതച്ച തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കനത്ത മഞ്ഞും മാത്രമായിരിക്കും കൂട്ട്.
ബേക്കൽ കോട്ട
ഒരു വശത്ത് കടലും മറുവശത്ത് പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ കോട്ട. മഴയത്ത് ബേക്കൽ കോട്ടയിലൂടെ നടക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ്.
ഒരു പ്രധാന കാര്യം! ⚠️
മഴക്കാലമായതിനാൽ വനമേഖലകളിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മഴയാത്ര എങ്ങോട്ടാണ്? കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
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