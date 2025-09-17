എയർ കണ്ടീഷണറുകൾക്ക് 60% വരെ ഓഫറുകൾ
വേനലിന്റെ കനത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എയർ കണ്ടീഷണർ (AC) വാങ്ങുക എന്നത് അനിവാര്യമായി മാറുകയാണ്.
ആമസോണിതാ നിങ്ങൾക്കായി എയർ കണ്ടീഷണറുകൾക്ക് 60% ഒാഫറുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു
1. എൽജി 1.5 ടൺ 5 സ്റ്റാർ
കൂളിങ് ശക്തി: അഞ്ച് കിലോവാട്ട് പ്രത്യേക സവിശേഷത: ഓട്ടോ ക്ലീൻ, ഇൻവർട്ടർ കമ്പ്രസർ, റിമോട്ട് നിയന്ത്രണം, സ്ലീപ്പ് മോഡ്.
2. കാരിയർ 1.5 ടൺ 3 സ്റ്റാർ
ശേഷി: 1.5 ടൺ കൂളിങ് ശക്തി: 4800 കിലോവാട്ട് പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ: എയർ പ്യുരിഫിക്കേഷൻ ഫിൽട്ടർ, ഓട്ടോ ക്ലീൻ, ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ്, ഇൻവർട്ടർ കമ്പ്രസർ, WiFi സൗകര്യം
3. ഷാർപ്പ് 1.5 ടൺ 3 സ്റ്റാർ
കൂളിംഗ് ശേഷി: അഞ്ച് കിലോവാട്ട് പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ: എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫിൽട്ടർ, ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട്, ഡ്യുവൽ റോട്ടറി ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ്രസർ, സെൽഫ് ക്ലീനിംഗ്, ടർബോ മോഡ്.
4. ഹിറ്റാച്ചി 1.5 ടൺ ക്ലാസ് 5 സ്റ്റാർ
കൂളിങ് ശക്തി: 17060 (BTU) പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ: ദൈർഘ്യമേറിയ എയർ ത്രോ, സ്മാർട്ട് വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ, എക്സ്പാൻഡബിൾ+ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഫ്രോസ്റ്റ്വാഷ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐസ് ക്ലീൻ സംവിധാനം.
5. ഗോദ്റെജ് 1.5 ടൺ 3 സ്റ്റാർ
കൂളിങ് ശക്തി: 4.8 കിലോവാട്ട് പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ: 5-ഇൻ-1 കൺവേർട്ടിബിൾ മോഡ്, ശുദ്ധമായ വായുവിന് ഫിൽട്ടർ, സെൽഫ് ക്ലീൻ ടെക്നോളജി, സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിസ് സംവിധാനം, ഐ-സെൻസ് ടെക്നോളജി.
6. വോൾട്ടാസ് 1.5 ടൺ 5 സ്റ്റാർ
കൂളിങ് ശക്തി: 4850 കിലോവാട്ട് പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ: ദൂഷിതവായു ഫിൽട്ടർ, വേഗതയേറിയ കൂളിംഗ്, ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ്രസർ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പ്രവർത്തനം
