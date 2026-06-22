പണവും ലാഭിക്കാം, 5G-യും മിന്നിക്കാം; ഈ മാസം വിപണി പിടിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോണുകൾ!
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച ഫീച്ചറുകളുമായി ഏറ്റവും പുതിയ 5G സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പരിചയപ്പെടാം
സി.എം.എഫ് ഫോൺ 1
നത്തിങ്ങിന്റെ സബ് ബ്രാൻഡായ സി.എം.എഫിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഫോൺ. വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനും മികച്ച ഡിസ്പ്ലേയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വില: ₹15,000 - ₹18,000 range.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE4 ലൈറ്റ്
വൺപ്ലസ് ആരാധകർക്കായി ജൂൺ 24ഓടെ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും. 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. വില: ₹20,000-ൽ താഴെ.
റിയൽമി ജി.ടി 6
കിടിലൻ പെർഫോമൻസും AI ഫീച്ചറുകളുമായി റിയൽമി ജിടി 6 വിപണിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഗെയിമിങ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മികച്ച ചോയ്സാണിത്. വില: ₹35,000 ൽ താഴെ
വിവോ ടി3 ലൈറ്റ്
വിവോയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വിലക്കുറവുള്ള 5G ഫോണുകളിലൊന്നായി ഇത് ജൂൺ അവസാനത്തോടെ വിപണിയിലെത്തും. സോണി കാമറ സെൻസറാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. വില: ₹12,000-ൽ താഴെ.
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 50 അൾട്ര
ജൂൺ പകുതിയോടെ വിപണിയിലെത്തിയ ഈ ഫോൺ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. വുഡൻ ഫിനിഷ് ഡിസൈനും ഗംഭീര ക്യാമറയും ഇതിനുണ്ട്. വില: ഓഫറുകളോടെ ₹50,000
റെഡ്മി 13 5G
അടുത്ത മാസം ആദ്യവാരം എത്തുമെങ്കിലും ഈ ജൂണിൽ തന്നെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞ ഫോണാണിത്. 108 MP കാമറയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഫോണിന്റെ താരം. വില: ₹13,999 രൂപ മുതൽ.
ഈ ഫോണുകളുടെ പൊതുവായ പ്രത്യേകതകൾ
* ഉയർന്ന റീഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേകൾ * 5000mAh അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലുള്ള വലിയ ബാറ്ററി ലൈഫ് * മെച്ചപ്പെട്ട റാം മാനേജ്മെന്റ്
പുതിയ 5G ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ
* നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ലഭ്യമായ 5G ബാൻഡുകൾ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. * ഓൺലൈൻ സെയിലുകളിലെ ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
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