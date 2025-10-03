3000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പ്രീമിയം സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ
മികച്ച സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ സ്വന്തമാക്കാം ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ
ഉയർന്ന വിലയുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾക്ക് മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ ഇപ്പോൾ ഈ താങ്ങാനാകുന്ന വിലയിലും സ്വന്തമാക്കാം.
1. ഫയർ-ബോൾട്ട് സ്നാപ്പ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് (Fire-Boltt Snapp Smart Watch)
2. ഫാസ്ട്രാക്ക് ലിമിറ്റ്ലെസ്സ് എഫ്എസ്2 ക്ലാസിക് സ്മാർട്ട് വാച്ച് (Fastrack Limitless FS2 Classic Smart Watch)
3. ബോട്ട് പുതിയ അൾട്ടിമ പ്രൈം സ്മാർട്ട് വാച്ച് (boAt New Launch Ultima Prime smartwatch)
4. റെഡ്മി വാച്ച് 5 ആക്ടീവ് (Redmi Watch 5 Active)
5. ക്രോസ്ബീറ്റ്സ് എവറസ്റ്റ് 2.0 2025 സ്മാർട്ട് വാച്ച് (CrossBeats Everest 2.0 2025 Smart Watch)
6. ഹുവാവേ ബാൻഡ് 10 സ്മാർട്ട് വാച്ച് (Huawei Band 10 Smartwatch)
7. ബോട്ട് ന്യൂ ലോഞ്ച് അൾട്ടിമ എംബർ സ്മാർട്ട് വാച്ച് (boAt New Launch Ultima Ember Smartwatch)
