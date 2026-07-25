ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് നിറയുന്നതിനു കാരണം വാട്സ്ആപ്പോ? സെറ്റിങ്സിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും
ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് പെട്ടെന്ന് നിറയാൻ കാരണം വാട്സ്ആപ്പിലെ ഈ സെറ്റിങ്സ് ആവാം
സെറ്റിങ്സ് കൃത്യമായി സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് സേപേസ് സംരക്ഷിക്കാം
ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇത് വാട്സ്ആപ്പിലെത്തുന്ന ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും സ്വയം ഗാലറിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കും
ഡിസപ്പിയറിങ് മെസേജ് ഫീച്ചർ ഓൺചെയ്യുക. ഇത് ചാറ്റുകൾ സ്വയം ഡിലീറ്റ് ആവാൻ സഹായിക്കും
വാട്സ്ആപ്പ് എത്ര സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുക
ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകളും മീഡിയകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക
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