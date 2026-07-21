ഫ്രിയല്ലെയെന്ന് കരുതി ചാടിവീഴേണ്ട; പബ്ലിക് വൈ ഫൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട്, കഫേകൾ തുടങ്ങിയ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
സൗജന്യ വൈഫൈകൾ ഉപകാരപ്രധമാണെങ്കിലും വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഇവ ഉയർത്തുന്നത്
ഹാക്കർമാർക്ക് ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ, പാസ്വേഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചോർത്താൻ പബ്ലിക് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കാരണമാകാം
പബ്ലിക് വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ നടത്താതിരിക്കുക
ഓൺലൈൻ ഷേപ്പിങ്ങ്, പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ലോഗിൻ ചെയ്യൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
ഫോണിലെ ഓട്ടോ കണക്ട് വൈഫൈ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക
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