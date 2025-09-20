ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ: ഓഫറുകളുമായി ടാബ്
2025 ആമസോണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ടാബുകൾ നേക്കാം,
1. ലെനോവോ ടാബ് പ്ലസ്
മോഡൽ നെയിം -ടാബ് പ്ലസ്, മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11.5 ഇഞ്ച്, ഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി -2560x1440
2. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് (പത്താം തലമുറ)
മോഡൽ നെയിം -iPad, മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് -256 GB, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -10.9 ഇഞ്ച്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം -iPadOS
3. വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ
മോഡൽ നെയിം -വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ, മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് -128 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11.35 ഇഞ്ച്, ഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി -2408 x 1720 പിക്സലുകൾ
4. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ 11"
മോഡൽ നെയിം -11-ഇഞ്ച് ഐപാഡ് എയർ (M2, 2024), മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് -512 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11 ഇഞ്ച്, ഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി -2360 x 1640 പിക്സലുകൾ
5. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ 13"
മോഡൽ നെയിം -13-ഇഞ്ച് ഐപാഡ് എയർ (M3, 2025), മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് -128 GB, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -13 ഇഞ്ച്, ഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി -2732x2048 പിക്സലുകൾ
6. കീബോർഡുള്ള ലെനോവോ ടാബ് കെ11
മോഡൽ നെയിം -ടാബ് കെ11, മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് -128 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11 ഇഞ്ച്, ഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി -1920x1200 പിക്സലുകൾ.
