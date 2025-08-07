ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025:
ഇയർബഡിന് 70% വരെ കിഴിവ്
JBL New Launch Tune Beam 2 TWS, ANC Earbuds: അനാവശ്യ ശബ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മികച്ച ശബ്ദം നൽകുന്നു
Redmi Buds 5C Bluetooth TWS in Ear Earbuds: 40dB ഹൈബ്രിഡ് ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ
realme Earbuds Air 7 True Wireless: 52dB സ്മാർട്ട് ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ANC)|LHDC 5.0 ഉള്ള ഹൈ-റെസ് സർട്ടിഫൈഡ്
Bose New QuietComfort Wireless Noise Cancelling Earbuds: IPX4 മികച്ച ശബ്ദ നിലവാരം നൽകുന്നു
Redmi Buds 6, Dual Driver TWS in Ear Earbuds: 49dB ഹൈബ്രിഡ് ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, പ്രീമിയം ഡ്യുവൽ-ഡ്രൈവർ സൗണ്ട്
Noise Master Buds, Sound by Bose in-Ear Bluetooth Earbuds: 12.4mm PEEK + ടൈറ്റാനിയം ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മികച്ചതും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറുമായ ശബ്ദം
Explore