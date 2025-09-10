70% കിഴിവോടെ എയർ ഫ്രയറുകൾ
മികച്ച എയർ ഫ്രയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വാദിഷ്ഠമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യൂ. അതിനായി ഇതാ ആമസോണിൽ എയർ ഫ്രയറുകൾക്ക് 70% കിഴിവ്
Faber 6L 1500W Digital Air Fryer
ഫ്രൈ ചെയ്യാനും, ബേക്ക് ചെയ്യാനും, ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും മികച്ച എയർ ഫ്രയർ
INALSA Air Fryer
99% വരെ കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് ക്രിസ്പിയായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
AGARO Elegant Air Fryer
1800 ഡബ്ല്യൂ മോട്ടോറും 360° എയർ സർക്കുലേഷനും ഉള്ളതിനാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പാചകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും
Libra 4.5 Litre Airfryer
എണ്ണ വളരെ കുറച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചികരമാക്കാം
AGARO Galaxy Digital Air Fryer For Home
ഓട്ടോ ഷട്ട്-ഓഫ്, ഓവർഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, കീപ്പ്-വാം മോഡ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതിനാൽ പാചകം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും ആക്കാം
