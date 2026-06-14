വായിക്കാനും എഴുതാനും കണക്ക് കൂട്ടാനും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളാണ്
സ്നേഹം എന്താണെന്നതാണ് വീട്ടിൽനിന്ന് കുട്ടികൾ ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠം
വീട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആഴമേറിയ പാഠം സ്വത്വമാണ്
പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു
ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായി മാറുന്നു
സ്നേഹവും പരിധികളും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുമെന്ന് പഠിക്കുന്നു
ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നു
മറ്റുള്ളവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറാന് പഠിക്കുന്നു
ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാന് പ്രാപ്തരാവുന്നു
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