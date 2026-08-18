മോശം ടയറുകൾ വാഹനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും

ടയറുകൾ എന്നത് വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അവ മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാത്തത് വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും
ടയറുകളുടെ പ്രാധാന്യം
മികച്ച ബ്രേക്കിങ്, കോർണറിങ്, കൺട്രോൾ എന്നിവ നൽകുന്നത് ടയറുകളുടെ ആരോഗ്യമാണ്. ഗുണനിലവാരമുള്ള ടയറുകൾ മികച്ച മൈലേജും സുഗമമായ യാത്രയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
എയർ പ്രഷർ
കുറഞ്ഞ മർദ്ദം മൂലം ടയറിന്റെ വശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തേഞ്ഞുപോകുന്നു, ഇന്ധനക്ഷമത കുറയുന്നു, ടയർ ചൂടായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു. അതേസമയം കൂടിയ മർദ്ദം മൂലം ടയറിന്റെ നടുഭാഗം മാത്രം പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞുപോകും. റോഡിലെ ഗ്രിപ്പ് കുറഞ്ഞ് വാഹനം സ്ലിപ്പ് ആകാൻ ഇടയാക്കുന്നു
ശരിയായ അളവ്
കമ്പനി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ടയർ സൈസ് നിലനിർത്തുന്നത് ടയറിന്റെ ആയുസ്സ് വർധിപ്പിക്കും
ടയറിന്റെ തേയ്മാനം
ടയറിലെ വരമ്പുകൾ തേഞ്ഞുതീർന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാകും. നിശ്ചിത കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലുകൾ കണ്ടാൽ ടയറുകൾ മാറ്റേണ്ടതാണ്
വിന്യാസത്തിലെ വ്യത്യാസം
വീൽ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റിയാൽ വാഹനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് തനിയെ വലിക്കുകയോ സ്റ്റിയറിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ടയറുകളുടെ അരികുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തേഞ്ഞുപോകാൻ കാരണമാകുന്നു
സുരക്ഷിത യാത്രക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ടയർ പ്രഷറും, മാസത്തിലൊരിക്കൽ ടയറിന്റെ അവസ്ഥയും പരിശോധിക്കുക. ഓരോ 5,000 മുതൽ 10,000 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടയറുകൾ മാറിമാറി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് (Tire Rotation) എല്ലാ ടയറുകളും ഒരേപോലെ തേയാൻ സഹായിക്കും.