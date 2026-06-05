മഴക്കാലത്ത് മുടികൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലാണോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം
മഴയിൽ നനഞ്ഞ മുടി ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി വേണം ഉണക്കാൻ
എണ്ണ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ സൾഫേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുക
നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിവെക്കരുത്, നനഞ്ഞ മുടിയിൽ ഉറങ്ങരുത്. ഇത് ഫംഗസ് ബാധ ഉണ്ടാവുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ദുർബലപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകും
മുട്ട, മത്സം, ഇലക്കറികൾ, ബദാം, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം
വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുക
മുടി ചീകാൻ വീതിയുള്ള പല്ലുകളുള്ള ചീപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം
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