‘A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book’ എന്നത്​ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഐറിഷ്​ പഴമൊഴിയാണെങ്കിലും അതിലൊരു വൈദ്യശാസ്​ത്ര സത്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്​.