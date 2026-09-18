എത്ര വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും വയറു കുറയുന്നില്ലേ? ഈ ശീലങ്ങളാവാം കാരണം
വയറു കുറക്കാൻ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ
നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ചില ശീലങ്ങളാവാം വയറിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്
ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓവറായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
വ്യായാമം ചെയ്തുവെന്ന് കരുതി ബാക്കി സമയം വെറുതെ കളയരുത്. ദീർഗ നേരം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിനു പകരം നടത്തം പോലുള്ളവ ശീലമാക്കുക
വ്യായാമം ചെയ്തുവെന്ന് കരുതി ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. മറിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പോഷക സമൃദ്ദമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
ഉറക്കം കളഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. ഇത് ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിലെ മൊത്തം കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വയറ് കുറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ക്ഷമയോടെയും സ്ഥിരതയോടെയും വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക
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