മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴുകുന്ന ലളിതമായ ശീലം പോലും ചിലപ്പോൾ മുഖ ചർമത്തെ ദോഷമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കുമോ?
മുഖത്ത് സ്പര്ശിക്കുമ്പോള് കൈകള് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. കാരണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ കൈകളില് നിരന്തരം സമ്പര്ക്കംപുലര്ത്തുന്നത്
കഠിനമായ ക്ലെന്സര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പി.എച്ച് ലെവൽ തകര്ക്കുകയും വരൾച്ച, പ്രകോപനം, പൊട്ടൽ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും
ചർമം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെങ്കിലും, അമിതമായി കഴുകുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും
അമിതമായി വിയർക്കുകയോ കനത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ഏൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണയിൽ കൂടുതൽ മുഖം വൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ല
അമിതമായി മുഖം കഴുകുന്നത് ചര്മത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണ ഇല്ലാതാകാനും ഇത് വരള്ച്ച, മുഖക്കുരു എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മുഖത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകുന്നത് ചർമത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും വരൾച്ച,എക്സിമ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും
