എന്താണ് മൂഡ് സ്വിങ്സ്?
മനസ്സിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന തീവ്രമായ മാറ്റങ്ങളെയാണ് 'മൂഡ് സ്വിങ്സ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്."ഒരു നിമിഷം സന്തോഷം, തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം കടുത്ത ദേഷ്യം
ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ
ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ സമയത്തോ ഗർഭകാലത്തോ ഇത് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാം
ഉറക്കക്കുറവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും
ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്തെയും ജീവിതത്തിലെയും അമിത സ്ട്രെസ്സ് എന്നിവ മൂഡ് സ്വിങ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
ഭക്ഷണവും കാപ്പിയും!
അമിതമായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നതും പുകവലിയും ജങ്ക് ഫുഡ് ശീലമാക്കുന്നതും മനസ്സിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കാം
എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?
വ്യായാമം ശീലമാക്കൂ ദിവസവും കുറച്ചു സമയം നടക്കുകയോ യോഗ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ 'ഹാപ്പി ഹോർമോണുകൾ' ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും
ഉറക്കത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട
ദിവസവും 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ കൃത്യമായി ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും.
തുറന്നു സംസാരിക്കാം
മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക. മനസ്സ് പങ്കുവെക്കുന്നത് സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കും
മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികം
ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധോപദേശം തേടാൻ മടിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ?
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