കൂർക്കംവലിയാണോ പ്രശ്നം? പരിഹാരമുണ്ട്
മൂക്കിലൂടെയും തൊണ്ടയിലൂടെയും വായുസഞ്ചാരം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴാണ് കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്നത്
കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൂർക്കം വലി പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ അകറ്റാൻ സാധിക്കും
വശം ചരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുക
മലർന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാവും മൃദുവായ കലകളും വായുമാർഗങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകും. വായുമാർഗങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിലനിർത്താൻ ഒരു വശം ചരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക
തല ഉയർത്തുക
ഉയരം കൂടിയ തലയിണയോ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന കിടക്കയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളത്തിലെ മർദം കുറക്കുകയും കൂർക്കംവലി തടയുകയും ചെയ്യും
ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തുക
അധിക ഭാരം, പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തടി ശ്വാസനാളങ്ങളെ ഇടുങ്ങിയതാക്കും. ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തുന്നത് കൂർക്കംവലിയുടെ സാധ്യത കുറക്കും
മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കുക
ശ്വസനം സുഗമമാക്കാൻ സലൈൻ സ്പ്രേകൾ, നാസൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കുക
ജലാംശം നിലനിർത്തുക
തൊണ്ടയിലെയും മൂക്കിലെയും വരൾച്ച കൂർക്കംവലി കൂടുതൽ വഷളാക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക
തൊണ്ട വ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക
തൊണ്ടയിലെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ കൂർക്കംവലി കുറക്കും. ദിവസവും ആവർത്തിച്ച് മൂളുകയോ പാടുകയോ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക
മദ്യം ഒഴിവാക്കുക
മദ്യം തൊണ്ടയിലെ പേശികളെ വിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് കൂർക്കംവലി കൂടുതൽ വഷളാക്കും
