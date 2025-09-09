09/09/2025
ഉച്ചയൂണിന് മുമ്പ് സാലഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ!
സാലഡുകൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമോ ലഘുഭക്ഷണമായോ കഴിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണമാണ്
എന്നാൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് സാലഡുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്
നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള കലോറി ഉപഭോഗം കുറക്കുന്നു, ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് സാലഡുകൾ കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു
സാലഡുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരം അവശ്യ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യം, പ്രതിരോധശേഷി, തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം എന്നിവ നൽകുന്നു
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് സാലഡുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ദഹനം എളുപ്പമാക്കുന്നു
സാലഡുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ജലാംശം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും വിഷവസ്തുക്കളെ സ്വാഭാവികമായി പുറന്തള്ളാനും സഹായിക്കുന്നു
