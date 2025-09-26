വൈറ്റമിൻ ഇ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കൂ. ഈ 8 നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും
മുടിക്ക്
തലയോട്ടിയിൽ രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിച്ച് മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു
കാൻസർ പ്രതിരോധം
വിറ്റാമിൻ ഇ സപ്ലിമെന്റ്സ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് കാൻസർ സാധ്യത കുറക്കുന്നു
കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം
ലെൻസിൽ യു.വി കിരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നു
ഹൃദയധമനികൾക്ക്
വിറ്റാമിൻ ഇ യിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഹൃധയ ധമനികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
രോഗപ്രതിരോധം
ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു
ചര്മ സംരക്ഷണം
ആന്റി ഓക്സിഡന്റായ വിറ്റാമിൻ ഇ ചർമത്തിലെ മുറിവുണങ്ങാനും യു വി കിരണമേറ്റുണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ ഡാമേജുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും
കറുത്ത പാടുകൾ
ചർമത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ചുളിവുകൾ
സ്വാഭാവിക കൊളാജൻ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിച്ച് ചർമത്തിലെ ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
