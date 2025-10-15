15/10/2025
കുട്ടികളിലെ ഓർമശക്തി കൂട്ടാൻ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകൂ...
കുട്ടികളിലെ ഓർമശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിനും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രധാനമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമശക്തി കൂട്ടാൻ ഇവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്
മുട്ട: കോളിന് അടങ്ങിയ മുട്ട കഴിക്കുന്നതും ഓര്മ്മശക്തി കൂട്ടാനും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും
വാള്നട്സ്: വിറ്റാമിനുകളും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും, ആന്റി ഇന്ഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയ വാള്നട്സ് കഴിക്കുക
ഫാറ്റി ഫിഷ്: ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയ സാല്മണ് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് ഓര്മശക്തി കൂട്ടുന്നു, തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും
ചീര: വിറ്റാമിന് കെ, ബീറ്റാ കരോട്ടിന് തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ചീര പോലെയുള്ള ഇലക്കറികള് കഴിക്കുക
മത്തൻ വിത്തുകള്: സിങ്ക്, മഗ്നീഷ്യം, വിറ്റാമിന് ബി തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ മത്തങ്ങാ വിത്തുകള് കഴിക്കുക
