മുടി തഴച്ചു വളരാൻ കഴിക്കേണ്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ
മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കാല്സ്യം, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള് എന്നിവ അടങ്ങിയ ജ്യൂസുകള് ഏറെ നല്ലതാണ്
ഇവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ പുല്ല് കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ്, തക്കാളിയും ചീരയും ചേര്ന്ന ജ്യൂസ് എന്നിവ പതിവാക്കുന്നത് മുടിയെ കരുത്തുറ്റതാക്കും
റാഗി, മണിച്ചോളം, ഗോതമ്പ് എന്നിവയും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്
റിഫൈന്ഡ് ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങളും പഞ്ചസാരയുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മുടി വളർച്ചയിൽ നല്ല മാറ്റം വരുമെന്നാണ് വിദഗ്ദർ പറയുന്നത്
ബ്രഹ്മി, ബ്രംഗരാജ് തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങള് മുടിയുടെ കരുത്തിനും മുടികൊഴിച്ചില് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും
പ്രോട്ടീനും ഇരുമ്പും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മുടിക്ക് നല്ലതാണ്. മുട്ട, പച്ചിലകറികള്, മീന് എന്നിവ മുടിയെ കരുത്തോടെ കാക്കാന് സഹായിക്കും
Explore