വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യമാണോ ലക്ഷ്യം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കൂ
കൃത്രിമമായ കളറുകൾ ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇവയിലെ കെമിക്കലുകൾ അരിച്ചെടുക്കുന്ന വൃക്കക്ക് വീക്കം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
എനർജി ഡ്രിങ്കുകളിൽ പഞ്ചസാരയും കഫീനും കൂടുതലാണ്. ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തി മദ്ദഗതിയിലാക്കും, ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും
പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോഡിയം കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഇത്തരം സൂപ്പ്, ബേക്കറി, സോസ് ഐറ്റങ്ങൾ വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതല്ല
സംസ്കരിച്ച മാംസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ സോഡിയം ഉള്ളതിനാൽ ഇത് വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും