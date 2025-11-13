ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുതേ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ലക്ഷണങ്ങൾ
മിക്ക ആളുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല
അമിതമായ ക്ഷീണം
കഠിനമായ ക്ഷീണവും വിശ്രമത്തിന് ശേഷം അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷീണവും ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്
അടിവയറിലെ കൊഴുപ്പ്
ശരീരത്തിലടങ്ങിയ അമിതമായ കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റി ലിവർ കാരണമാകാം. ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ഒരു പരിധി വരെ ഇവ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്
വയറുവേദന
വയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വലതുവശത്തായി വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ലക്ഷണമാവാം
കാലുകളിലെ വീക്കം
കാലുകളിലും കണങ്കാലിലുമുള്ള വീക്കവും ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ലക്ഷണമാണ്
എളുപ്പത്തിൽ ചതവ് ഉണ്ടാകുക
ചെറിയ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ചതവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത
വിശപ്പില്ലായ്മ
വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുകയും ശരീരഭാരം കുറയുകയും ചെയ്യും
