ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണോ? വെറുംവയറ്റിൽ ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ...
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാൽ ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ പതിവാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. രാവിലെ എന്ത് കുടിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോവുക
നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, ദഹനപ്രശ്നം തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാവിലത്തെ പാനീയങ്ങൾ കാരണമാകും. എന്നാൽ ചില പാനീയങ്ങൾ ശരീരഭാരം കുറക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും സഹായിക്കും. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വേണം ഇവ കുടിക്കാൻ.
ചെറുചൂടുള്ള നാരങ്ങാവെള്ളം
ഉന്മേഷം നൽകുന്ന പ്രഭാത പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പകുതി പിഴിഞ്ഞ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക. ഇവ ദിവസവും ശീലമാക്കുന്നത് മെറ്റബോളിസത്തിനും പൊണ്ണത്തടി സാധ്യത കുറക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും
ജീരക വെള്ളം
ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജീരക വെള്ളം നല്ലതാണ്. ജീരകം എൻസൈമുകളുടെ പ്രകാശനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെ ഇവ കുടിക്കാവുന്നതാണ്
തേനും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത വെള്ളം
ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇല്ലാതാക്കാനും ഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. തേൻ ആമാശയ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും സഹായിക്കും
കറ്റാർവാഴ നീര്
കറ്റാർവാഴക്ക് സ്വാഭാവിക തണുപ്പിക്കൽ, രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ട്. ഇത് ദഹനനാളത്തിലെ വീക്കം കുറക്കാനും ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിൽ നിന്ന് തടയാനും സഹായിക്കും. രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ചെറിയ അളവിൽ (30 മില്ലിയിൽ കൂടരുത്) വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുടിക്കുക
ഉലുവ വെള്ളം
ഉലുവയിൽ ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അസിഡിറ്റി കുറക്കുകയും സുഗമമായ ദഹനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും