ചില്ലറക്കാരനല്ല ഇവൻ! ഗ്രാമ്പൂവിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി കൂട്ടുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഗ്രാമ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ്പൂ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തിയാൽ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്
ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ധാരാളമുള്ളതിനാൽ ഫ്രീറാഡിക്കലുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. കരളിന് സംരക്ഷണമേകുന്നു.
ദിവസവും ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കുന്നത് നേരിയ സന്ധി വേദന, പേശി വേദന, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം എന്നിവ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും
പല്ലുവേദന ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും വായ്നാറ്റത്തിനും മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്
ദിവസവും ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കുന്നത് ദഹനം എളുപ്പമാക്കുന്നു
രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമ്പൂ സഹായിക്കുന്നു
ഗ്രാമ്പൂവിലടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ അൾസർ ഭേദമാക്കുന്നു
