മനോഹരമായ ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ
വീടിനുള്ളിലും വിരിയട്ടെ പച്ചപ്പ്! വിശാലമായ മുറ്റമോ വലിയ സ്ഥലമോ ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ മനോഹരമാക്കാം.
ചെറിയ ഇടങ്ങളിലും പൂന്തോട്ടം
സ്വീകരണമുറി, ജനാലക്കരികിലെ ഒഴിഞ്ഞ ഇടം, ബാൽക്കണി, അടുക്കളയിലെ ഷെൽഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെടികൾ വളർത്താം. തൂക്കുചട്ടികളും സ്റ്റാൻഡുകളും സ്ഥലലാഭം നൽകും.
ഏതൊക്കെ ചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
മണിപ്ലാന്റ്, സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്, സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്, പീസ് ലില്ലി തുടങ്ങിയവ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. ഓരോ ചെടിക്കും അനുയോജ്യമായ വെളിച്ചവും വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കണം.
പരിപാലനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം
അമിതമായി വെള്ളമൊഴിക്കരുത്. വെള്ളം വാർന്നുപോകുന്ന ചട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആവശ്യമായ വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കി ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യണം.
പഴയ വസ്തുക്കൾക്ക് പുതുജീവൻ
പഴയ കുപ്പികളും ടിന്നുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായ പാത്രങ്ങളും ചെടിച്ചട്ടികളാക്കാം. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പൂന്തോട്ടമൊരുക്കുന്നതിനൊപ്പം പുനരുപയോഗത്തിന്റെ സന്ദേശവും പകരാം.
പച്ചപ്പ് പകരും സന്തോഷം
വീടിനുള്ളിലെ പച്ചപ്പ് മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും. ചെടികളുടെ പരിപാലനം കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതിസ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും വളർത്തും. ഒരു കൊച്ചുപൂന്തോട്ടം വീടിന് പുതുജീവൻ പകരട്ടെ!
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