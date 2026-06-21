ചെറുതെങ്കിലും ചേലുള്ള ഇടം...
ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വീടും പരിസരവും ഭംഗിയാക്കുക എന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അഞ്ചര സെന്റ് ഭൂമിയിൽ അൽപ്പം അധ്വാനിച്ചാൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് മനോഹരമായ ഇടമൊരുക്കാം.
വീടിന്റെ നിറം
പഴകിയ വീടിന് പുതുക്കാൻ നിറം നൽകണം. ഇളം മഞ്ഞ, ക്രീം, ഓഫ് വൈറ്റ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുകൂലമാണ്.
മുറ്റം
ഇൻഡോർ-ഔട്ട്ഡോർ ഗ്രീനറി തെങ്ങോല, വാഴ, ചേമ്പ്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പ്, ചേന തുടങ്ങിയ ചെടികൾ നടാം. ഭംഗിയും ഉപകാരവും ലഭിക്കും.
ഇഷ്ടിക പാത
മുറ്റത്ത് ഇഷ്ടിക പാകിയ നടപ്പാത ഒരുക്കാം. ഓൾഡ് ഫ്ലോർ ടൈൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് ചെയ്യാം.
ഗേറ്റും വേലിയും
പഴയ ഇരുമ്പ് ഗേറ്റിന് നിറം നൽകിയാൽ പുതിയ ഗേറ്റാവും. വേലിക്ക് ചുറ്റും ചെടികൾ പടർത്തിയാൽ ജൈവ മതിൽ നിർമാകാൻ സാധിക്കും.
എന്റെ വീട്
ആഗ്രഹവും ക്ഷമയുമുണ്ടായാൽ വീടിനെ മനോഹരമാക്കാം. ഇത് വെറും ഭൂമിയല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം, സ്നേഹത്തോടെ നനച്ചാൽ അത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും.
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