അളവ് പാളില്ല, ചെലവ് കൂടില്ല, ചെറിയ വീട്
ചെറിയ വീടുകൾ ഇന്ന് വലിയ ട്രെൻഡായി മാറുകയാണ്. നിർമാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ചെലവ് കുറവാണെന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ കാരണം.
ബെഡ് റും
കിടപ്പുമുറികൾ ഓരോ മുറിക്കും 12x10 അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതാവണം. കട്ടിൽ മുറിയുടെ നീളമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്.
ലിവിങ് റൂം
ലിവിങ് റൂമിൽ സോഫ, ടി.വി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം. ജനലുകൾക്ക് നീളമുള്ള കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭംഗിയായിരിക്കും.
അടുക്കള
വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തായാണ് അടുക്കള സ്ഥാപിക്കുക. സ്റ്റൗ, സിങ്ക്, ഫ്രിഡ്ജ് എന്നിവ ഒരു ത്രികോണ രൂപത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
വരാന്ത
വരാന്തയിൽ ചാരുകസേരകളും ചെറിയ ചെടിച്ചട്ടികൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മഴ നനഞ്ഞാൽ തെന്നി വീഴാത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് പീസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
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