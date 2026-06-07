ചെറിയ സിറ്റൗട്ട് ആകർഷണീയമാക്കുന്നതിന് പൂച്ചെട്ടികളുടെ പങ്ക് വലുതാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളും പൂക്കളും ഉപയോഗിച്ച് സിറ്റൗട്ടിനെ ചെറിയ ഉദ്യാനമായി മാറ്റാം.
മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് തൂക്കിയിടാവുന്ന ചട്ടികളിൽ മണിപ്ലാന്റ്, ബോസ്റ്റൺ ഫേൺ, സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്നിവ നട്ടാൽ സിറ്റൗട്ടിന് മനോഹരമായ പച്ചപ്പ് ലഭിക്കും. ഇടം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ടെറക്കോട്ട, സിമന്റ്, ഫൈബർഗ്ലാസ് ചട്ടികളിൽ അഡേനിയം, ബോഗൺവില്ല, ഹിബിസ്കസ് (ചെമ്പരത്തി), ഐക്കോറ എന്നിവ നടാം. ഇവ ഇടതൂർന്ന പൂക്കൾ നൽകി സിറ്റൗട്ടിനെ വർണാഭമാക്കും.
ക്ലൈംബിങ് റോസ്, ജസ്മിൻ (മുല്ല), അലമന്ദ, തുടങ്ങിയ വള്ളിച്ചെടികൾ സിറ്റൗട്ടിന്റെ ഗ്രില്ലിലോ ചുമരിലോ പടർത്തിയാൽ ഭംഗി ലഭിക്കും. മുല്ലയുടെ സൗഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തെ സുഗന്ധ പൂർണമാക്കും.
പഴയ ടയറുകൾ, തടി പെട്ടികൾ, മൺ കലങ്ങൾ എന്നിവ ചട്ടികളാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ആകർഷണീയവുമാണ്.