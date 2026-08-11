തൂൺ നിർമാണ രീതി: ആധുനിക വീടുകളിലെ ഘടനാ സൗന്ദര്യം

തറയിൽനിന്ന് തൂൺ ഉയർത്തി അതിന്റെ മുകളിൽ വീട് നിർമിക്കുന്ന ശൈലി ഇന്ന് പ്രചാരം നേടുന്നുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കം, ഈർപ്പം, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
അടിത്തറ നിർമാണം
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി ഭൂമിയുടെ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി നിർണ്ണയിക്കണം. അടിത്തറ ഉറപ്പോടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തൂണുകളുടെ ദൃഢതക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
തൂൺ നിർമാണം
തൂണുകൾ RCC (Reinforced Cement Concrete), ഉരുക്ക്, തടി, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വസ്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കാം. ഓരോ തൂണും കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം എന്നിവ താങ്ങാൻ ശക്തമായിരിക്കണം.
ബീം-സ്ലാബ് ഘടന
തൂണുകൾക്ക് മുകളിലെ ബീമുകൾ ഇട്ട് അവക്ക് മുകളിൽ ആർ.സി.സി സ്ലാബ് ഒഴിക്കുന്നു. ഈ സ്ലാബ് ആണ് വീടിന്റെ നില (Floor) ആകുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
തൂൺ-ബീം ഘടനയിൽ തുരുമ്പ് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഗുണമേൻമയുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, ശരിയായ ഡിസൈൻ, നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഭവനം നിർമിക്കാം.