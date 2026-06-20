പുതുതലമുറ തറവാടിലേക്ക്
പഴയ തറവാടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ അത് തെറ്റെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു.
ആകർഷണം
തറവാട് ശൈലി അനുകരിച്ച് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഭവനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്.
സവിശേഷത
ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര കൊണ്ട് ചൂട് കുറക്കും. തടിയിൽ കൊത്തിയ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഇന്ന് വിലകൂടിയ ലക്ഷ്വറിയാണ്.
കാരണം
കേരളത്തിന്റെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പഴയ ശൈലിയാണ്. ഓടുകൾ പ്രകൃതിദത്ത എയർകണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനമാണ്.
ഒരു ജനതയുടെ ഭൂതകാലം
തറവാടുകൾ പഴയ കാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ' അല്ല. തറവാടിന്റെ ഓർമ, ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമല്ല, ഭാവിക്കുള്ള ഒരു ദർശനം കൂടിയാണ്.
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