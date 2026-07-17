ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ രീതികൾ
ഒരു വീട് എന്നത് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരിടമാണ്. അകത്തളങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരത്തിന് അപ്പുറം സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഉപയുക്തതക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
സ്വീകരണമുറി
സ്വീകരണമുറിയിൽ ഇളം നിറങ്ങളിലുള്ള ചുവരുകളും ക്രമീകരിച്ച ഫർണിച്ചറുകളും മുറിയെ വിശാലമായി തോന്നിപ്പിക്കും. സോഫകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മുറിയുടെ വലിപ്പത്തിന് അനുയോജ്യമായവ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.
കിടപ്പുമുറി
കിടപ്പുമുറിയിൽ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഇളം നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകും. വെളിച്ചം ക്രമീകരിക്കാൻ ഡബിൾ ലെയർ കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.
അടുക്കള
അടുക്കള ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 'വർക്ക് ട്രയാങ്കിൾ' എന്ന തത്വം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ജോലി വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. കാബിനറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഡൈനിങ് ഏരിയ
സ്വീകരണമുറിയോടു ചേർന്ന് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒരുക്കുന്നത് വീടിന് വിശാലമായ അനുഭവം നൽകും. ലളിതമായ ഡിസൈനിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
വെളിച്ചവും നിറങ്ങളും
സ്വീകരണമുറിയിലും മറ്റും വാം ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൗഢി നൽകും. അടുക്കളയിലും സ്റ്റഡി റൂമിലും വെളുത്ത വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
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